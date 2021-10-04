В Бишкеке открыта выставка главного художника Кыргызского театра оперы и балета

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась юбилейная персональная выставка Маратбека Шарафидина.

Экспозиция проходит в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию народного художника КР. Поздравить главного художника Кыргызского театра оперы и балета пришли родные, его друзья и коллеги.

Как отметил культуролог Алия Бопежанова (Казахстан), в живописи художник в основном обращается к теме божественности.

На выставке представлены и театральные эскизные проекты, а также станковая живопись и театральные костюмы по эскизам автора Маратбека Шарафидина.

«В 1993 году Маратбек Шарафидин принят на работу художником-постановщиком в Кыргызский государственный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, работа в котором обозначила особый профессиональный художественный уровень мастера. В первой же постановке оперы Насыра Давлесова «Курманбек» художник использовал сценическую технику, создавшую иллюзию правдивого землетрясения», — отметили в театре.

«Художник старается раскрыть суть драматургии авторов и конфликтные ситуации образа в произведении. В итоге создается сценический образ, сопровождающий мысль писателя к зрителю. А также в оперных и балетных проектах, кроме красочности музыкальной симфонии, мы видим пластику пространства с развитием драматургии произведения», — рассказала Алия Бопежанова.

«Сценография Маратбека Шарафидина не иллюстративна и не функциональна, а, скорее всего, чисто образна. Образность дает возможность выявить основную идею спектаклей: она живет, давая простор цветовой фантазии, а главное — мысли», — отметила она.

Посетить выставку можно до 16 октября.