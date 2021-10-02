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Общество

Кыргызстан и Корея подписали меморандум в области здравоохранения

При содействии посольства Кыргызстана в Республике Корея в режиме онлайн состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между клинической больницей управления делами президента и правительства КР, системой здравоохранения Университета Енсе и сеульскими клиническими лабораториями. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, это трехсторонний документ. В ходе церемонии подписания стороны обменялись мнениями по вопросам предстоящего сотрудничества в рамках меморандума в таких областях, как хирургия, онкология, диагностика.

Посол Кыргызстана в Южной Корее Динара Кемелова призвала партнеров из Сеула оказать содействие в строительстве диагностических центров, наращивании потенциала кыргызских больниц путем оказания технической помощи, проведении совместных операций и диагностики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209078/
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