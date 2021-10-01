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Общество

Обязательно сходите. В Бишкеке проходит выставка-ярмарка органических товаров

В Бишкеке во дворе Минсельхоза проходит выставка-ярмарка отечественных органических товаров Organic Expo — 2021.

Здесь представлена продукция, выращенная с соблюдением всех принципов органики, а также изделия из войлока, дерева и кожи, солнечные панели, электрокары, электроскутеры, хлебобулочные изделия.

Фермеры со всех регионов Кыргызстана выставили на продажу овощи и фрукты, мед и орехи, соки и сухофрукты.

Выставка будет проходить каждый день с 9.00 по 17.00 до 3 октября включительно. Ожидаются конкурсы для детей и домохозяек на темы экологии, правильного питания. Купить продукцию может любой желающий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208919/
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