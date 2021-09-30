Специальный приз Ташкентского кинофестиваля вручили Айтурган Темировой

На международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» специальный приз вручили народной артистке КР Айтурган Темировой. Об этом в Facebook сообщила киновед Гульбара Толомушова.

По ее данным, приз вручен за выдающийся вклад в развитие мирового киноискусства.

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Помимо Айтурган Темировой, награждены Радж Капур (Индия), Никита Михалков (Россия), Сайрам Исаева (Таджикистан) и Нури Бильге Джейлам (Турция). Премию Раджа Капура получил его сын.

Народной артистке КР премию вручил кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

Ташкентский международный кинофестиваль, также известный как Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, проводился и в советскую эпоху (с 1968 по 1988 год) и в годы независимости Узбекистана (в 1992 и 1997 годах).

«Жемчужина Шелкового пути» — это инновационная площадка для обмена опытом с международными коллегами и грандиозный марафон кино, обещающий стать культурным прорывом года.

Фестиваль проходит с 28 сентября по 3 октября.