В доме сторонницы Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиевой провели обыск

Сторонницу Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиеву допросили в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Ее вызвали сегодня на беседу в Госкомитет национальной безопасности в 16.00.

«Дала подписку о неразглашении. Но могу сказать: изначально говорили, что это просто допрос в качестве свидетеля, но потом мой адвокат сообщил, что я прохожу подозреваемой. После допроса мы приехали ко мне домой, сотрудники провели обыск. Ничего из моих вещей не забрали, сейчас составляют акт обыска», — рассказала активистка.

Отметим, что Айсулуу Кудайбердиева работала в предвыборном штабе кандидата в президенты Равшана Джеенбекова в 2020 году. Активно участвовала в акциях протеста #REакция.