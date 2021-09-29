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Общество

В доме сторонницы Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиевой провели обыск

Сторонницу Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиеву допросили в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Ее вызвали сегодня на беседу в Госкомитет национальной безопасности в 16.00.

«Дала подписку о неразглашении. Но могу сказать: изначально говорили, что это просто допрос в качестве свидетеля, но потом мой адвокат сообщил, что я прохожу подозреваемой. После допроса мы приехали ко мне домой, сотрудники провели обыск. Ничего из моих вещей не забрали, сейчас составляют акт обыска», — рассказала активистка.

Отметим, что Айсулуу Кудайбердиева работала в предвыборном штабе кандидата в президенты Равшана Джеенбекова в 2020 году. Активно участвовала в акциях протеста #REакция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208767/
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