В Кыргызстане сняли ограничения на проверки объектов общественного питания. Об этом на пресс-конференции заявил директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Минсельхозе Алмаз Шаршенбеков.

По его словам, в последнее время участились случаи регистрации отравлений, связанных с объектами общественного питания.

«Анализ показал, что причинами пищевых отправлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, явились нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены работниками, а также использование продукции животноводства, которая не имеет соответствующих сопроводительных документов», — сказал Алмаз Шаршенбеков.

Он отметил, что для обеспечения пищевой безопасности необходимо проведение плановых проверок субъектов предпринимательства по соблюдению норм и требований технических регламентов и установленных ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических требований КР, а также законодательства Евразийского экономического союза и международных требований.

В связи с этим 15 сентября снят мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, который был введен 17 декабря 2018 года.