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Общество

В России задержаны кыргызстанцы, разыскиваемые за разные преступления на родине

В России задержаны кыргызстанцы, разыскиваемые за различные преступления на родине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в разных городах РФ при содействии представительства МВД КР в России, территориальными правоохранительными органами соседней страны установлены и задержаны граждане, подозреваемые в совершении мошенничества, побеге, преступления против половой неприкосновенности, скрывавшиеся за рубежом.

Они находились в розыске за совершение различных преступлений на территории Кыргызстана.

В Санкт-Петербурге задержан гражданин КР — А.К., 1989 года рождения, уроженец Ошской области. Объявлен в межгосударственный розыск в мае 2021-го по статье 204 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР, мера пресечения — арест.

Полиция также задержала К.М., 1985 года рождения, уроженца Джалал-Абадской области. В межгосударственный розыск объявлен в августе 2020 года за совершение преступления, предусмотренного в статье 166 «Мошенничество, совершенное в крупном размере» УК КР.

Гражданин КР Ш.Ф., 1991 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, объявленный в межгосударственный розыск по статье 346 «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР, также задержан.

Все трое водворены в СИЗО. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции.

Помимо этого, правоохранительные органы задержали:

— Ч.У., 1980 года рождения, уроженца Ошской области, который разыскивался за совершение преступления, предусмотренного в статье 132 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Уголовное дело возбуждалось в ноябре 1998-го.

— М.К., 1971 года рождения, уроженец Чуйской области, объявленный в межгосударственный розыск в феврале 2009-го за совершение преступления, предусмотренного статьей 171 «Присвоение или растрата вверенного имущества, совершенное в крупном размере».

— А.А., 1987 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, в межгосударственный розыск он объявлен отделом внутренних дел Сузакского района Джалал-Абадской области в декабре 2019-го за совершение преступления, предусмотренного статьей 204 «Мошенничество, совершенное в крупном размере» УК КР.

— Р.Х., 1985 года рождения, уроженец Чуйской области, который объявлен в межгосударственный розыск в апреле 2021-го по статье 204 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР.

Установлен гражданин КР Т.Т., 1969 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области, объявлен в межгосударственный розыск в августе 1998-го за совершение преступления, предусмотренного статьей 190 «Побег заключенного» УК (УК старой редакции).

Установлен также гражданин Б.К., 1989 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался отделом внутренних дел Иссык-Атинского района Чуйской области с апреля 2019-го за неуплату алиментов.

Отмечается, что инициаторы розыска уведомлены по всем фактам задержания разыскиваемых лиц, которые скрывались от правоохранительных органов за пределами республики, принимаются необходимые меры и прорабатываются вопросы дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208590/
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