Экс-депутат Равшан Джеенбеков обратился в суд с жалобой на прокурора

Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков обратился в Октябрьский районный суд Бишкека с жалобой на бездействие прокурора. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев.

Отмечается, что представитель Генеральной прокуратуры не зарегистрировал в течение 24 часов в ЕРПП заявление политика и не начал досудебное производство.

В своей жалобе бывший нардеп сообщает, что 14 сентября он через своего адвоката Замира Жоошева обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности судьи Первомайского районного суда Азирета Медерова «за злоупотребление должностным положением и незаконное лишение свободы на длительный срок».

Политик считает, что дежурный прокурор допустил нарушения, когда не зарегистрировал его заявление в ЕРПП, а решил изучить его в соответствии c порядком рассмотрения обращений граждан в течение 14 дней. Равшан Джеенбеков просит суд обязать прокурора устранить эти нарушения.

Напомним, что Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу по кой-ташским событиям.