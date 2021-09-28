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Общество

В Кыргызстане за шесть месяцев зафиксировали 320 нарушений прав людей с ВИЧ

В Кыргызстане зарегистрированы 10 тысяч 807 людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Об этом стало известно на пресс-конференции в 24.kg.

Отмечается, что антиретровирусную терапию получают 4 тысячи 842 кыргызстанца.

Для достижения Целей устойчивого развития и реализации политической декларации по ВИЧ/СПИДу в 2020 году Кыргызстан выразил намерение присоединиться к Глобальному партнерству по искоренению стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ-инфекцией. В рамках документа предполагается ликвидация стигмы и дискриминации в шести ключевых направлениях.

ООН также приняла новую Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу, которая в значительной мере обращает внимание на необходимость улучшения ситуации с правами уязвимых групп населения.

За шесть месяцев 2021 года зафиксировано 320 случаев нарушений прав людей, живущих с ВИЧ, больных туберкулезом, и ключевых групп населения.

Эксперты подчеркивают, что государственные органы Кыргызстана утвердили межведомственный план по преодолению правовых барьеров. Завершается программа кабмина по преодолению эпидемии ВИЧ, и страна начинает разработку новой национальной стратегии в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом. Предполагается, что мероприятия будут включать существенные разделы, нацеленные на ликвидацию стигмы и дискриминации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208566/
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