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Общество

В 2020 году Facebook заблокировал в Кыргызстане больше 800 фейковых аккаунтов

В прошлом году Facebook заблокировал в Кыргызстане больше 800 фейковых аккаунтов, занимавшихся манипуляциями и дезинформацией. Об этом на Центральноазиатском форуме по управлению интернетом сообщила директор представительства Интерньюс Элина Каракулова.

По ее словам, наибольшая активность так называемых троллинг-ферм приходилась на период первой волны пандемии, а также на парламентские и президентские выборы.

«В 2020-м, когда всех нас закрыли на карантин, Интерньюс запустил проект «МедиаБлокПост». Причиной этому послужил рост дезинформации и слухов о COVID-19. Нам удалось объединить тех, кто уже занимался расследовательской журналистикой и проверкой фактов, и вовремя давать опровержения. Мы прошли испытания выборами и конфликтом на кыргызско-таджикской границе, когда официальная информация давалась с запозданием и росло количество слухов», — сказала Элина Каракулова.

По ее словам, блокировка фейковых аккаунтов — это во многом заслуга журналистов и редакций, занимавшихся расследованием фактов их использования.

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«Удалось выяснить, что поддельные аккаунты связаны между собой в группы и многие из них во время выборов поддерживали не одну, а несколько политических сил. Это говорит о том, что одни и те же троллинг-фермы получали финансирование и использовались несколькими кандидатами или партиями», — уточнила директор представительства Интерньюс.

Она считает, что для борьбы с ложной информацией в Кыргызстане необходимо и дальше развивать медиаграмотность, а также поощрять профессиональную журналистику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208523/
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