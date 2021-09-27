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Общество

Фильм «Шамбала» будет представлять Кыргызстан на «Оскаре»

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова будет представлять Кыргызстан на «Оскаре». Об этом сообщили в пресс-службе Оскаровского комитета КР.

Картина участвует в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Фильм снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась национальная киностудия «Кыргызфильм» при участии киностудии «Айтыш фильм».

В 2020 году состоялась мировая премьера кинофильма на международном фестивале в Шанхае. Фильм получил премию «Ника» за лучший фильм в странах Балтии, Грузии и Содружества Независимых Государств.

Теперь специальное жюри киноакадемии определит шорт-лист претендентов.

Напомним, 94-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографии за 2021 год состоится 27 марта 2022-го в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208424/
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