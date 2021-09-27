Минздрав впервые увеличил финансирование на закупку контрацептивов

Министерство здравоохранения и социального развития впервые увеличило финансирование на закупку контрацептивов. Об этом сообщила главный специалист управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики ведомства Раиса Асылбашева.

По данным Минздрава, в Кыргызстане с начала 2015 года количество абортов составляет около 20 тысяч в год (в 2020-м их число снизилось на 20-25 процентов из-за COVID-19). Ежегодно регистрируются по два-три случая материнской смертности вследствие абортов, половина из которых носит криминальный характер.

Использование современных контрацептивных средств способствует правильному планированию семьи и уменьшению потребностей в аборте, напоминают специалисты.

В сентябре 2018 года Кыргызстан присоединился к глобальному движению «Планирование семьи 2020», где Министерство здравоохранения и социального развития впервые приняло на себя ряд обязательств.

«В рамках инициативы «Планирование семьи 2020», Минздрав впервые увеличил ежегодное государственное финансирование на закупку контрацептивных средств на 1 миллион сомов для женщин из групп высокого медицинского и социального риска, внедрил обязательства по повышению качества медицинских услуг, пересмотрел клинические протоколы и учебную программу по ПС в рамках последипломного образования, провел серии тренингов и информационных мероприятий», — сказала Раиса Асылбашева.

«Министерство здравоохранения и социальной политики согласилось с тем, что достижения последних трех лет должны быть закреплены путем расширения важнейшего партнерства с гражданским сообществом, многосторонними организациями, донорами, частным сектором и научным сообществом», — отметила аналитик программы по сексуальному-репродуктивному здоровью ЮНФПА Нургул Сманкулова.

В ведомстве считают, что очень важно для сокращения материнской смертности укреплять службы планирования семьи и обеспечения доступа к предпочитаемым методам контрацепции.

По данным Национального статистического комитета, самыми популярными методами контрацепции в стране остаются внутриматочная спираль и презерватив.