В Бишкеке открыли детскую инклюзивную площадку

В столице открыли детскую инклюзивную площадку. Об этом 24.kg сообщили в общественном объединении «Ротари Клуб Бишкек».

Там рассказали, что инициировали социальный проект «Инклюзивная детская площадка», построили игровую площадку для детей с инвалидностью в парке «Ынтымак-2» и передали ее мэрии.

Общий бюджет проекта составил 4 миллиона 400 тысяч сомов. На площадке несколько видов аттракционов, в том числе игровые комплексы с возможностью заезда кресел-колясок, безопасные качели для детей с особыми потребностями, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели. Все оборудование изготовлено в России и Турции.

«Инклюзивная детская площадка призвана помочь детям в их физическом, умственном и социальном развитии. Это большой шаг общества и государства навстречу детям с особыми потребностями, а также подарок всем жителям столицы и одновременно призыв обратить самое пристальное внимание вопросам социальной адаптации детей с ограниченными возможностями», — отмечают в организации.

Площадка специально адаптирована для детей с любыми возможностями здоровья и позволяет всем малышам без исключения активно проводить время вместе, подчеркивают организаторы.