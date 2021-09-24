Минздрав: В двух группах семейных врачей продавали сертификаты о вакцинации

В двух группах семейных врачей продавали сертификаты о вакцинации. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, по данным фактам возбуждено два уголовных дела. «После появления сообщений о продаже наша группа поработала и вышла на распространителей. Они будут отвечать по закону. Среди медиков тоже есть люди, которые хотят заработать на этом», — сказал он.

Читайте по теме Сертификат о вакцинации продают в Telegram за 1 тысячу сомов. Учителя покупают

Министр добавил, что распространители пользовались российским номером. «Но они не учли некоторые моменты, что наши программисты, наши сотрудники правоохранительных органов сделают все, чтобы их остановить», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что один такой случай был в Тонском районе Иссык-Кульской области. «Сертификат о вакцинации получили 20 преподавателей, которые работают в Баткенской области. Мы выявили всех, кто получил сертификаты не по месту жительства, выехали наши медики, правоохранительные органы», — отметил он.