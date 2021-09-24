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Общество

Фильм из Кыргызстана вошел в программу крупнейших кинофестивалей США и Японии

Кинокартина «Сальвадор Дали» режиссера Элдияра Мадакима вошла в конкурсную программу крупнейших кинофестивалей США и Японии. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

По их данным, фильм будет участвовать в 38-м Международном детском кинофестивале в Чикаго (США), который пройдет с 5 по 14 ноября. Он также отобран на конкурс 16-го Международного фестиваля короткометражных фильмов и кинорынка в Саппоро (Япония), который пройдет с 12 ноября по 5 декабря.

Японский фестиваль демонстрирует международные и национальные фильмы, помимо этого участники смогут установить контакты с японскими и международными кинематографистами, режиссерами, продюсерами.

Мировая премьера фильма состоится на 26-м Пусанском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы «Широкий угол» (6-15 октября).

Кинокартина «Сальвадор Дали» рассказывает историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у своей бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы. Ведь именно здесь он может приблизиться к своей заветной мечте.

Съемки фильма проходили на малой родине Элдияра Мадакима, в Алайском районе, зимой 2020 года.

Главные роли сыграли: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208154/
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