Южный колорит. В Бишкеке открылась выставка художников из города Ош

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка трех художников.

В 2021 году в культурной среде Оша образовался новый творческий союз.

Исмаил Урманов, Кубанычбек Мамарайимов, Мухтар Ысмайылов — имена известные в южной столице. У каждого из них свой путь в искусстве, свое миропонимание и неповторимый почерк.

Кроме одного места работы и одновременно творческой площадки — Ошского государственного университета, который и помог в организации экспозиции, — общий у них еще и возраст. Всем им в 2021-м исполнилось 60 лет.

«Глядя на их работы, понимаешь, что в Оше сохраняется профессиональное искусство. А быть художником на юге — непросто. Восхищаюсь всеми авторами из Ошской области, которые продолжают творить в такое трудное рыночное время», — отметил член Союза художников КР живописец Константин Шкурпела.

«Исмаил Урманов — один из влиятельных художников юга Кыргызстана, наиболее известный за выразительный яркий цвет, за философско-мировоззренческий взгляд и новые подходы к осмыслению истории страны», — отметила директор Ошского областного музея изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова Бактыгуль Мидинова.

Кубанычбек Мамарайимов — художник, поэт, педагог, тренер, актер. С 2017 года возглавляет правление Ошского областного отделения Союза художников КР. Успешно совмещает общественную работу с творчеством.

Мухтар Ысмайылов — художник-педагог, ученый, доцент, кандидат педагогических наук, отличник образования. Больше 40 лет посвятил педагогике и воспитанию подрастающего поколения. Возвращение в творчество — в профессию художника началось с активного участия в выездных пленэрах и выставках.

Экспозиция продлится до 7 октября.