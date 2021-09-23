18:05
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Общество

Южный колорит. В Бишкеке открылась выставка художников из города Ош

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка трех художников.

В 2021 году в культурной среде Оша образовался новый творческий союз.

Исмаил Урманов, Кубанычбек Мамарайимов, Мухтар Ысмайылов — имена известные в южной столице. У каждого из них свой путь в искусстве, свое миропонимание и неповторимый почерк.

Кроме одного места работы и одновременно творческой площадки — Ошского государственного университета, который и помог в организации экспозиции, — общий у них еще и возраст. Всем им в 2021-м исполнилось 60 лет.

«Глядя на их работы, понимаешь, что в Оше сохраняется профессиональное искусство. А быть художником на юге — непросто. Восхищаюсь всеми авторами из Ошской области, которые продолжают творить в такое трудное рыночное время», — отметил член Союза художников КР живописец Константин Шкурпела.

«Исмаил Урманов — один из влиятельных художников юга Кыргызстана, наиболее известный за выразительный яркий цвет, за философско-мировоззренческий взгляд и новые подходы к осмыслению истории страны», — отметила директор Ошского областного музея изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова Бактыгуль Мидинова.

Кубанычбек Мамарайимов — художник, поэт, педагог, тренер, актер. С 2017 года возглавляет правление Ошского областного отделения Союза художников КР. Успешно совмещает общественную работу с творчеством.

Мухтар Ысмайылов — художник-педагог, ученый, доцент, кандидат педагогических наук, отличник образования. Больше 40 лет посвятил педагогике и воспитанию подрастающего поколения. Возвращение в творчество — в профессию художника началось с активного участия в выездных пленэрах и выставках.

Экспозиция продлится до 7 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208103/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
Взгляд на себя. В Бишкеке открылась выставка автопортретов
Экология и виртуальная реальность. Выставка в Бишкеке, которую нужно увидеть
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
Открылась виртуальная выставка ко дню рождения Исхака Раззакова
Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и спектакль
В Бишкеке открылась выставка, посвященная 80-летию Сабиджана Бабаджанова
В Бишкеке откроется выставка, посвященная 80-летию Сабиджана Бабаджанова
Афиша Бишкека на неделю: концерты, ярмарки и выставки
От первых упоминаний о кыргызах до наших дней. В Бишкеке открылась выставка
Популярные новости
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Бизнес
Подключай домашний интернет + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima от&nbsp;445 сомов за&nbsp;первый месяц! Подключай домашний интернет + ТВ от Saima от 445 сомов за первый месяц!
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
23 сентября, четверг
18:03
ГРС выставила на аукцион госномер с особой комбинацией букв — именем президента ГРС выставила на аукцион госномер с особой комбинацией...
17:58
Фальшивые справки ПЦР-теста: задержаны несколько подозреваемых
17:56
На границе с Таджикистаном произошел конфликт. Подрались школьники двух стран
17:52
220 миллионов сомов выделит Швейцария на повышение квалификации медиков КР
17:33
На Иссык-Куле инспекторы убрали браконьерские сети из залива близ села Кызыл-Туу