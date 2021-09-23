Директор дома престарелых в Сузаке угрожала журналистке

Давлением и угрозами со стороны директора закончилось посещение журналиста газеты «Аймак» Сузакского дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Октябрьское. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По словам правозащитников, руководитель учреждения отобрала у журналистки Абдыкерим кызы Айсезим фотоаппарат и телефон и вернула их лишь после того, как та удалила отснятое видео.

Репортер отправилась туда, чтобы подготовить материал к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Журналист получила разрешение, провела интервью с директором Аидой Байжигитовой, затем вела беседу с одним из врачей учреждения. В это время один из постояльцев пожаловался директору на какие-то мешающие ему в доме условия.

Аида Байжигитова накричала на него, чтобы он не беспокоил ее по мелочам. Журналист достала смартфон и стала снимать происходящее на видео.

Директор, заметив это, отобрала фотоаппарат и телефон и пригрозила, что не выпустит ее, пока та не удалит видеозапись и фото.

Директор сфотографировала даже паспорт журналистки. После того как записи были удалены, руководитель учреждения потребовала, чтобы журналист осталась в учреждении до вечера и написала положительный материал.

Охранник пытался не выпускать газетчицу из здания. На поднявшийся шум прибежал таксист, которого редакция наняла для этой поездки. Он помог девушке выйти из здания и сесть в машину.

Адвокат «Справедливости» Нурислам Райимжанов говорит, что директор не имела права так поступать с журналистом, что ее действия подпадают под статью 89 «Кодекса о проступках» — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», что влечет наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Журналистка написала заявление в Сузакский РОВД, начато досудебное производство. Единственное, чего она опасается, это того, что старик может отказаться свидетельствовать против руководителя, во-первых, за ее суровый нрав, а во-вторых, директор уже при ней оказывала на него давление, мол, все началось из-за тебя. Да и в целом постояльцы учреждения, по наблюдениям журналистки, не смеют идти против администрации дома-интерната», — отметили правозащитники.