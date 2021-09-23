10:24
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Общество

Вывоз 17 фур золоторудного концентрата: комментарий Таможенной службы

Китайская компания «Кайди» вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. Об этом на заседании парламента вчера сообщил депутат Аккулу Бердибаев.

В Государственной таможенной службе прокомментировали это заявление.

По ее данным, таможенные органы при осуществлении таможенных операций, связанных с вывозом товаров, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования, руководствуются разрешительным порядком ввоза и вывоза, утвержденным решением ЕЭК № 30.

«Ввоз и вывоз осуществляются только при наличии разрешительного документа (лицензия), выданного уполномоченным государственным органом. В соответствии с постановлением правительства № 142 от 24 марта 2016 года уполномоченным органом была выдана лицензия компании ОсОО «ГИК Кайди» от 26 августа 2021-го на вывоз за пределы КР флотационного концентрата», — говорится в сообщении.

В ведомстве дополняют, что, таким образом, в соответствии с вышеуказанным решением, согласно законодательству, сотрудниками ГТС была произведена таможенная операция, связанная с выпуском флотационного концентрата.

По данным Аккулу Бердибаева, лицензия компании «Кайди» на разработку месторождения Алтын Казык была приостановлена, но она успела вывезти золото.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208037/
просмотров: 1384
Версия для печати
Материалы по теме
Об обесцененном кыргызском золоте как следствии решений отдельных чиновников
Нацстатком: Экспорт золота с начала 2021 года сократился в 2,7 раза
С цифровизацией намного легче. 29-летняя бишкекчанка о жизни в Китае
«Кыргызалтын» временно исключен из списка надежных поставщиков. Решение LBMA
Садыр Жапаров просит Китай возобновить регулярное авиасообщение с Кыргызстаном
Не нравится местным жителям. Статую за $26 миллионов в Китае решили перенести
СУАР КНР окажет Кыргызстану гуманитарную помощь в виде СИЗ и продовольствия
Сотрудников таможни задержали в Бишкеке за контрабанду
С митингующими торговцами «Дордоя» встретился замминистра экономики и финансов
Китай передаст Кыргызстану 1,5 тысячи тонн пшеницы в качестве гумпомощи
Популярные новости
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Кыргызстанцы в&nbsp;Словакии попали в&nbsp;рабство. Они обратились к&nbsp;властям&nbsp;КР Кыргызстанцы в Словакии попали в рабство. Они обратились к властям КР
Бизнес
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
23 сентября, четверг
10:15
В городе Ош анализируют интервалы движения общественного транспорта В городе Ош анализируют интервалы движения общественног...
10:11
Кыргызстан намерен стать членом схемы сертификации необработанных алмазов
10:06
Садыр Жапаров за функционирование госязыка во всех сферах общественной жизни
10:03
Передумали. Мэрия Бишкека отзывает проект постановления о принятии автомашины
10:00
Проблемы с общественным транспортом. Что обещает мэрия после повышения тарифа