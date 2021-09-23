Вывоз 17 фур золоторудного концентрата: комментарий Таможенной службы

Китайская компания «Кайди» вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. Об этом на заседании парламента вчера сообщил депутат Аккулу Бердибаев.

В Государственной таможенной службе прокомментировали это заявление.

По ее данным, таможенные органы при осуществлении таможенных операций, связанных с вывозом товаров, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования, руководствуются разрешительным порядком ввоза и вывоза, утвержденным решением ЕЭК № 30.

«Ввоз и вывоз осуществляются только при наличии разрешительного документа (лицензия), выданного уполномоченным государственным органом. В соответствии с постановлением правительства № 142 от 24 марта 2016 года уполномоченным органом была выдана лицензия компании ОсОО «ГИК Кайди» от 26 августа 2021-го на вывоз за пределы КР флотационного концентрата», — говорится в сообщении.

В ведомстве дополняют, что, таким образом, в соответствии с вышеуказанным решением, согласно законодательству, сотрудниками ГТС была произведена таможенная операция, связанная с выпуском флотационного концентрата.

По данным Аккулу Бердибаева, лицензия компании «Кайди» на разработку месторождения Алтын Казык была приостановлена, но она успела вывезти золото.