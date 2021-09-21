Кыргызстанцы в Словакии попали в рабство. Они обратились к властям КР

Мигранты из Кыргызстана в Словакии обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову, омбудсмену КР Токону Мамытову, в МИД, МВД, ГКНБ и Совет по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом. Они просят вызволить их из рабства. Копию обращение они также направили в редакцию 24.kg.

В своем письме 13 граждан КР сообщают, что прибыли в Словакию в феврале и апреле 2021 года через кыргызскую компанию по трудоустройству «Эдвайс Кей Джи» и попали в рабство за границей.

«Мы сдали документы, чтобы устроиться водителями компании по грузоперевозкам «Эдвайс Кей Джи». Каждый из нас передал руководителю фирмы Аскарали Нишанову от 100 до 200 тысяч сомов. Директор компании говорил, что эти деньги пойдут на оформление необходимых документов и разрешения для осуществления перевозок в странах Евросоюза. Расходы на визу, авиабилеты в Астану в обе стороны, и билеты в Словакию мы покрывали за свой счет», — пишут кыргызстанцы.

В феврале — апреле 2021 года в Словакию прибыли 13 кыргызстанцев. В аэропорту Вены их встретил представитель компании Lemond s.r.o. и отвез на базу в городе Тренчин в Словакии. Там кыргызстанцы встретились с директором фирмы Мирославом Бетаком.

«Он тогда сказал, что пока подготовка необходимых документов не завершится, будем жить в общежитии и проходить месячную стажировку с зарплатой 30 евро в день. Далее, по его словам, сумма зарплаты будет постепенно увеличиваться: до 40-65 и через полгода до 70 евро в день», — говорится в обращении.

Через несколько месяцев мигранты заметили, что сумма их зарплат не меняется.

«Мы спросили причину, нам ответили, что удержали за расходы на наши документы. Когда мы сказали, что оплатили директору кыргызской фирмы «Эдвайс Кей Джи» за оформление документов, Мирослав Бетак заявил, что не в курсе этого. Большинство прибывших начали стажировку 12 мая, двое кыргызстанцев — 2 июня. Мы жили в общежитии от 45 до 80 дней. За это время на расходы на еду взяли аванс у фирмы от 200 до 450 евро. Сейчас у всех стажировка завершилась, двое кыргызстанцев живут в машине», — жалуются кыргызстанцы.

Несмотря на то что прошло больше пяти месяцев, как мы приехали сюда, нам не то что зарплату, даже обещанные 45 евро недоплачивают. В нарушение договора каждый месяц с нашей зарплаты удерживают по 350-400 евро. из обращения кыргызстанцев к властям

Мужчины заявляют, что уже не хотят работать в этой фирме, но не могут вернуться на родину. Им грозят депортацией и штрафом — около 5 тысяч евро.

«Директор кыргызской фирмы по трудоустройству Аскарали Нишанов говорит, чтобы мы не создавали проблемы, задавая лишних вопросов, и работали как следует. Он угрожает некоторым водителям, чтобы не забывали, что их семьи находятся в Кыргызстане, и у него якобы есть знакомые среди «черных». В последнее время звонит шоферам и говорит, что скоро его назначат послом Австрии и тогда он решит наши проблемы», — пишут мигранты.

Кыргызстанцы утверждают, что директор компании Lemond s.r.o. Мирослав Бетак вынуждает их нарушать законы Евросоюза, заставляя работать их больше дозволенного времени без тахокарты.

«Мирослав Бетак забирает у нас тахокарты и отправляет работать. Мы говорим, что уже отработали время, указанное на тахокарте, и то, что если дальше работать без него, на наше имя придут штрафы от полиции. Директор говорит, если мы не будем выполнять его требование, он оштрафует водителей. Также некоторых водителей заставляет работать, несмотря на отсутствие у них удостоверения «код 95», требуемого Евросоюзом», — отметили мигранты.

Водители отметили, что у них есть все документы, доказывающие их слова. В связи с этим они просят власти Кыргызстана защитить их права.

Обращение подписали: Жумабек Мыктаров, Замир Мурзахматов, Марлен Калибаев, Исабек Анаркулов, Умарали Юсупов, Алишер Тажибаев, Сахабидин Абдулазизов, Айдос Умаров, Марлен Утуров, Тойчу Жолдошов, Эшманбет Чымырбаев, Куаныч Каримов и Диар Бейшенов.

Отметим, директор ОсОО «Эдвайс Кей Джи» Аскарали Нишанов в 2020 году баллотировался в ЖК от партии «Мекеним Кыргызстан» под 83-м номером.

Редакция 24.kg дозвонилась до предпринимателя. Он рассказал, что знает о ситуации кыргызстанцев в Словакии.

«13 мужчин действительно отправляла наша компания. Месяц назад обращались ко мне с этой проблемой. Я объяснил ребятам функции фирмы. Перед тем как отправлять за рубеж на работу водителей грузовых авто, мы предлагаем им 3-4 фирмы, рассказываем про условия. И они сами выбирают. До этого тоже отправляли мужчин на работу в эту же компанию, никаких проблем не возникло. Почему в этот раз вышло так, мне пока не известно. Сегодня вылетаю в Словакию по своим личным делам, планирую выяснить вопрос с директором Lemond s.r.o. Мирославом Бетаком на месте», — рассказал Аскарали Нишанов.

Он отметил, что несколько водителей уехали за границу «в долг», взяв у компании кредит на поездку.

«Есть семьи, у которых финансовые трудности. Некоторые берут кредиты, чтобы уехать на заработки. Точно не помню, но 4-5 мужчин, которые сейчас жалуются, заняли деньги у нашей фирмы. Потому что процедура отправки за рубеж на работу долгая, длится примерно полгода. Не понимаю, почему они говорят, что мы у них взяли деньги, якобы обманули. К тому же по прибытии в Словакию необходимо получить разрешительные документы для вождения, вид на жительство, страховку. Расходы на эти процессы и питание сами должны покрыть. Но в основном наши кыргызстанцы занимают у иностранной компании. И потом фирма, после того как они начинают работать, высчитывают частично из зарплаты. Особо подчеркну, что ОсОО «Эдвайс Кей Джи» не решает вопросы, возникшие в Словакии. Это не в нашей компетенции. У нас там нет лицензии», — заключил Аскарали Нишанов.

Комментарий в МИД и МВД 24.kg пока получить не удается. В ведомствах обещали изучить ситуацию и прокомментировать позже.