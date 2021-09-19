В Бишкеке прошел первый в Кыргызстане фестиваль по инклюзивному образованию

Накануне в Бишкеке в парке «Адинай» прошел первый в Кыргызстане фестиваль по инклюзивному образованию «Inclusive KG-БИРДЕЙ».

Организаторами выступили супруга посла Великобритании в КР Чарльза Гарретта Вероник Гарретт и инициативная группа «Общество без границ», куда вошли представители образовательных учреждений, родители детей с ограниченными возможностями, медработники, гражданские активисты, журналисты, бизнес и общественные волонтеры, общественные организации, благотворительный фонд «Элим барсынбы».

Цель первого инклюзивного фестиваля, по словам Вероник Гарретт, — повышение осведомленности о теме инклюзивного образования в Кыргызстане и привлечение внимания к необходимости изменений в системе образования.

«Мы хотим развеять негативные стереотипы, общественное мнение, мифы и показать, что при соответствующей поддержке и адекватной адаптации дети с ограниченными возможностями могут получить образование вместе со своими обычно развивающимися сверстниками. Мы надеемся, что наши участники отлично и познавательно провели время на нашем фестивале. Благодарим их за присутствие и поддержку. Я верю, что только вместе, совместными усилиями Кыргызстан сделаем более инклюзивной страной», — сказала она.

На мероприятии также присутствовали представители кабинета министров, общественных фондов, международных организаций и депутаты. Все они выразили желание и цель построить инклюзивное общество в республике.

Выступая на фестивале, нардеп Дастан Бекешев отметил: не все в парламенте знают, что такое инклюзия. «Мне часто приходится объяснять, что инклюзия — это когда дети с особенными потребностями обучаются с обычными детьми. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, самим развиваться. Во-вторых, чтобы менять мышление здоровых детей. Когда все дети начнут обучаться наравне, в одном садике, школе, тогда у нас будет меняться мышление. Тогда и дети с ОВЗ смогут работать и вносить вклад в общество. Мы приняли закон об инклюзивном образовании. Теперь кабмин должен помочь его внедрить в систему образования», — сказал он. Заведующий отделом образования, культуры и спорта аппарата правительства Санжар Исаев напомнил, что в 2019 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. «Это послужило толчком для разработки разнообразных программ. В частности, почти уже разработана программа «Доступная страна», которая подразумевает под собой создание равных возможностей для граждан республики. Сейчас ведется поиск финансов для реализации этой программы», — подчеркнул он.