COVID-19. Поставку вакцины Pfizer в КР теперь ожидают в октябре

Поставку вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса в Кыргызстане теперь ожидают в октябре. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Ранее сообщалось, что республике в рамках механизма COVAX выделено 259 тысяч 740 доз этой вакцины. Получить планировали в сентябре.

«Но производители меняют дату. Они поставляют по очередности, нам сказали, что предоставят до 10 октября», — пояснили в РЦИ.

По официальным данным, полный курс вакцинации от коронавируса в КР прошли 551,4 тысячи человек. Первую дозу вакцины получили 756,7 тысячи. В остатке имеется более 1,7 миллиона доз.