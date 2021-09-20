Карабалтинец хочет восстановить родную школу и учить детей IT-технологиям

Кара-Балтинская средняя школа № 7 в этом году вновь не увидела учеников. Уже шесть лет она остается забытой и заброшенной. Окна разбиты. В классы наведываются бездомные. Иван Катунцев — один из бывших ее учеников, решился на смелый проект — отреставрировать школу за счет пожертвований и вернуть ее городу.

Еще немного – и спасать будет нечего

Рассчитанная на 450 учеников школа была построена в Кара-Балте в 1957 году. Капитальный ремонт с тех пор в ней не проводился. В 2011-м власти решили передать здание в аренду частникам с дальнейшим выкупом. Они открыли здесь техникум. Проработал он, впрочем, недолго.

По оценкам специалистов, реконструкция школы в ее текущем состоянии обойдется в 20 миллионов сомов. Однако средств на ее восстановление в городском бюджете нет.

«Не могу сказать точно, что там произошло, но спустя буквально три-четыре года техникум съехал в другое место. Школа осталась пустовать. Крыша уже тогда была в аварийном состоянии. Во время дождей помещения постоянно затапливало. В 2018-м ее вернули городу. Но ремонт так и не сделали. Затапливает здание и сегодня. Дождь разрушает деревянные перекрытия, и это может привести к тому, что оно рано или поздно обрушится», — говорит Иван Катунцев.

Здание было проверено на аварийность и сохранность каркаса. Сама постройка пока что находится в хорошем состоянии. Требуется замена кровли, штукатурки и окон. Внутри — полная замена полов, электрики, потолков. Нужно привести в порядок и стены.

Школа будущих IT-специалистов

Ивану Катунцеву 26 лет, десять из которых он провел в стенах «семерки». Здесь же всю жизнь проработали учителями его бабушка и мама. Иван признает, что вопрос восстановления школы для него — дело чести.

Фото 24.kg. Иван Катунцев

«В Кара-Балте работает 14 учебных заведений. Загруженность дикая. Школа № 5, куда в свое время перевели учеников из седьмой школы, рассчитана на 640 человек. Сегодня в ней учится 1 тысяча 300 детей. Критически не хватает классов. Санитарные нормы нарушены. И, конечно же, страдает качество образования», — говорит Катунцев.

Реконструкция — это общая идея Ивана и его коллег. Уроженцы Кара-Балты, успешно окончив вузы, решили остаться в родном городе, чтобы развивать в нем IT-сферу.

«Мы организовали фонд и объявили о сборе средств на ремонт школы. Предварительно обсудили нашу идею с городской мэрией. Там нас поддержали. Планируем сами отремонтировать здание без бюджетных затрат, чтобы после в него перевели часть учеников из школы № 5. Взамен просим предоставить нам в аренду на 49 лет три класса, в которых мы могли бы бесплатно обучать школьников компьютерной грамотности и давать частные платные уроки для остальных карабалтинцев, желающих научиться программированию», — говорит Иван.

По его расчетам, средств от платных занятий будет хватать на оснащение компьютерных классов и их дальнейшее развитие.

«Мы хотим, чтобы у карабалтинских мальчишек и девчонок появилась возможность осваивать современные профессии. Чтобы наш город однажды стал центром IT-технологий. В будущем это помогло бы решить вопросы внутренней миграции. Ведь когда у человека есть хороший заработок, он не станет покидать город, в котором родился», — считает Катунцев.

Последнее слово – за городскими властями

Все технические вопросы уже проработаны. Осталось самое важное — решение Карабалтинского городского кенеша. Вопрос реставрации и аренды должны рассмотреть три депутатские комиссии — по правовым вопросам, образованию и бюджету. После он будет вынесен на сессию. И если большинство депутатов даст свое согласие, то их поддержит и муниципалитет.

Сомнений в том, что руководство города поддержит их проект не только на словах, но и на деле, у Ивана и его команды нет.

«Поначалу некоторые жители выступили против нашей идеи, посчитав, что мы просим передать нам в аренду всю школу. Тем более печальный опыт аренды у «семерки» уже был. Но мы объяснили, что не только не претендуем на все здание, но и не собираемся менять его профиль. После этого нас начали поддерживать», — говорит он.

В мэрии Кара-Балты, куда наша редакция обратилась за комментариями, подтвердили, что вопрос реконструкции школы за счет пожертвований сегодня находится на рассмотрении депутатских комиссий. Муниципалитет готов поддержать проект. Со своей стороны городские власти планируют после капитального ремонта обеспечить школу мебелью.

Для сбора средств команда Ивана создала отдельный сайт, с помощью которого они будут информировать общественность о ходе реконструкции, публикуя, в том числе, и финансовые отчеты. Те, кто хочет помочь карабалтинцам в спасении школы, могут сделать это, перейдя по ссылке.