В ВОЗ на время приостановили процесс одобрения российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщают «Новости ООН».

По словам заместителя главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбосы, чтобы получить одобрение, производитель вакцины должен предоставить информацию о месте производства (оно должно соответствовать установленным стандартам), о безопасности вакцины и ее эффективности.

«Процесс одобрения вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ приостановлен потому, что во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины «Спутник V», обнаружено, что она не соответствует новым правилам «наилучшей практики производства»», — заявил он.

Жарбас Барбоса добавил, что российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом Всемирной организации здравоохранения, после чего будет проведена новая инспекция.