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Общество

В Токмаке открыли школу-интернат и корпус психоневрологического учреждения

В Токмаке сдали в эксплуатацию спальный корпус смешанного психоневрологического социального стационарного учреждения № 2 на 75 мест. Об этом сообщили в полпредстве президента в Чуйской области.

По его данным, на строительство одноэтажного спального корпуса общей площадью 675 квадратных метров благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа» выделил более 13 миллионов сомов.

Также в городе открыли школу-интернат на 250 учеников — двухэтажный учебный корпус со спортивным залом, два общежития, столовую, мастерские для девочек и мальчиков, пекарню. Строительство обошлось в 79 миллионов сомов, работы профинансировали также меценаты.

В образовательном учреждении будут учиться дети из малоимущих семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207234/
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