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Общество

Водительские права в смартфоне. В Кыргызстане тестируют цифровые документы

В Кыргызстане начали тестировать электронные цифровые документы. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

По его данным, новый сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении «Тундук» позволит кыргызстанцам использовать цифровой паспорт, предоставлять сотрудникам МВД цифровое водительское удостоверение вместе со свидетельством о регистрации авто напрямую со своего смартфона.

Сотрудники ГУОБДД могут проверять документы с помощью планшетов и специального программного обеспечения.

Процесс имеет повышенную безопасность и исключает возможные мошеннические действия со стороны третьих лиц, поскольку одноразовые коды генерируются автоматически.

В сервисе представлено три документа: идентификационная карта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортных средств.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОН;
  • скачать приложение «Тундук» в App Store или Play Market;
  • авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной цифровой подписи;
  • в приложении перейти в раздел «Цифровые документы»;
  • выбрать документ и поделиться;
  • продиктовать ПИН и короткий код, которые появятся на экране телефона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207188/
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