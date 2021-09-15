Водительские права в смартфоне. В Кыргызстане тестируют цифровые документы

В Кыргызстане начали тестировать электронные цифровые документы. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

По его данным, новый сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении «Тундук» позволит кыргызстанцам использовать цифровой паспорт, предоставлять сотрудникам МВД цифровое водительское удостоверение вместе со свидетельством о регистрации авто напрямую со своего смартфона.

Сотрудники ГУОБДД могут проверять документы с помощью планшетов и специального программного обеспечения.

Процесс имеет повышенную безопасность и исключает возможные мошеннические действия со стороны третьих лиц, поскольку одноразовые коды генерируются автоматически.

В сервисе представлено три документа: идентификационная карта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортных средств.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно: