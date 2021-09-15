Водительские права в смартфоне. В Кыргызстане тестируют цифровые документы

В Кыргызстане начали тестировать электронные цифровые документы. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.
По его данным, новый сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении «Тундук» позволит кыргызстанцам использовать цифровой паспорт, предоставлять сотрудникам МВД цифровое водительское удостоверение вместе со свидетельством о регистрации авто напрямую со своего смартфона.
Сотрудники ГУОБДД могут проверять документы с помощью планшетов и специального программного обеспечения.
Процесс имеет повышенную безопасность и исключает возможные мошеннические действия со стороны третьих лиц, поскольку одноразовые коды генерируются автоматически.
В сервисе представлено три документа: идентификационная карта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортных средств.
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:
- получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОН;
- скачать приложение «Тундук» в App Store или Play Market;
- авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной цифровой подписи;
- в приложении перейти в раздел «Цифровые документы»;
- выбрать документ и поделиться;
- продиктовать ПИН и короткий код, которые появятся на экране телефона.