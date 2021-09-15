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Общество

40 большегрузных машин с лесоматериалом не выпускают из КР на КПП «Чон-Капка»

На КПП «Чон-Капка-автодорожный» 40 большегрузных машин с лесоматериалом пятый день ждут разрешения на пересечение границы. Об этом 24.kg сообщили предприниматели — владельцы фур.

По их словам, Таможенная служба не пропускает их, ссылаясь на запрет вывоза лесоматериала.

очевидцев
Фото очевидцев. КПП «Чон-Капка-автодорожный»

«Мы не слышали, нигде не видели и не можем найти в интернете, когда наложили запрет на экспорт лесоматериалов. Мы направляемся в Узбекистан, нас не выпускает кыргызская таможня. Обратились в ГТС, там тоже толком не могут объяснить. Говорят, что можно экспортировать, заплатив госпошлину. Готовы платить, но нам ответили, что пока не разработана схема выплат. Но в таком случае наш товар может намного подорожать, и вряд ли узбекские клиенты его купят», — заявил он.

Предприниматели отмечают, что терпят большие убытки. «Лесоматериал мы импортируем из России. Зарегистрировав товар в КР, оплачиваем налоги», — сказали они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207136/
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