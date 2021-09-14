Мораторий на выдворение иностранцев в России завершится 30 сентября. Об этом сообщает посольство КР в РФ.

По его данным, согласно Указу президента России «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции», 30 сентября 2021 года завершается срок, когда в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, находящихся в России, не принимаются решения:

— об административном выдворении за пределы РФ;

— о депортации из РФ;

— о нежелательности пребывания (проживания) в РФ;

— о сокращении срока временного пребывания в РФ.

Подчеркивается, что с 30 сентября территориальные органы МВД России прекращают прием заявлений иностранных граждан, находящихся нелегально, с разъяснением причин отсутствия регистрации на территории РФ.

В связи с этим посольство убедительно просит кыргызстанцев легализовать свое пребывание в РФ и завершить до указанного срока все необходимые процедуры (постановка на миграционный учет, заключение договора о найме на работу, регистрация).