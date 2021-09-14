10:44
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Общество

Мораторий на выдворение иностранцев в России завершится 30 сентября

Мораторий на выдворение иностранцев в России завершится 30 сентября. Об этом сообщает посольство КР в РФ.

По его данным, согласно Указу президента России «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции», 30 сентября 2021 года завершается срок, когда в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, находящихся в России, не принимаются решения:

— об административном выдворении за пределы РФ;

— о депортации из РФ;

— о нежелательности пребывания (проживания) в РФ;

— о сокращении срока временного пребывания в РФ.

Подчеркивается, что с 30 сентября территориальные органы МВД России прекращают прием заявлений иностранных граждан, находящихся нелегально, с разъяснением причин отсутствия регистрации на территории РФ.

В связи с этим посольство убедительно просит кыргызстанцев легализовать свое пребывание в РФ и завершить до указанного срока все необходимые процедуры (постановка на миграционный учет, заключение договора о найме на работу, регистрация).

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206959/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Жители Баткена получили гумпомощь от мигрантов из России
Россия согласовывает с Кыргызстаном проект создания единой системы ПВО
Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД
80 лет со дня депортации. В диаспоре немцев КР прошел день памяти и скорби
55 процентов кыргызстанцев считают отношения с Таджикистаном плохими. Соцопрос
Россия против размещения в Центральной Азии американских военных
В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»
Мигрантам в России нужно урегулировать свой правовой статус до 30 сентября
Массовые драки в Москве: 26 граждан Кыргызстана депортированы из России
В Кыргызстане проходят Дни России
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;похороны родного брата Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в Кыргызстан на похороны родного брата
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Запрет на&nbsp;пакеты. Вопросов больше, чем ответов Запрет на пакеты. Вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
14 сентября, вторник
10:32
Мораторий на выдворение иностранцев в России завершится 30 сентября Мораторий на выдворение иностранцев в России завершится...
10:27
Закон о национальной безопасности устарел и требует изменений
10:21
В Кыргызстане изъяли контрафактный алкоголь и сигареты на 263,9 тысячи сомов
10:16
Опасно ездить. Жители просят отремонтировать дорогу Романовка — Чат-Куль
10:00
Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане