Экология и виртуальная реальность. Выставка в Бишкеке, которую нужно увидеть

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проходит выставка «Кешик-VR».

«Кешик в традициях кыргызского народа несет сакральный смысл передачи гостинцев с важного для человека тоя как желание поделиться доброй энергией со своими детьми, внуками, близкими. Но что мы передадим как кешик своим потомкам, какие «объедки» Земли мы оставим, пока зависит от нас», — объясняет название выставки ее куратор Чолпон Тентиева.

В темном зале стоят скульптуры — олицетворение основных стихий: воды, земли, воздуха, на которые направлен свет софитов. Выделив каждый образ, авторы тем самым акцентируют внимание на проблемах экологии, таких как изменение климата, вырубка лесов, утилизация отходов, загрязнение воды и других.

Авторы — сестры Айжан и Сайкал Сейталиевы — для создания своих объектов использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, традиционные знания и техники бережливого потребления.

«Кешик-VR» — это отражение экологического состояния мира.

Несколько фактов, которые приводятся на выставке:

В отчете журнала Nature указано, что в настоящее время около 11 миллионов тонн пластика попадает в океаны каждый год, нанося вред обитающим в них животным.

По данным исследовательской группы Climate Central, повышение уровня моря в этом столетии может затопить прибрежные районы, в которых проживают 340-480 миллионов человек.

За последние 30 лет исчезло около 90 тысяч квадратных метров поверхностных вод, 70 процентов из них — водные объекты в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Каждую минуту вырубают леса размером с 20 футбольных полей. К 2030 году на планете может быть только 10 процентов лесов. Если не остановить вырубку, все они могут исчезнуть менее чем за 100 лет.

В настоящее время более 500 видов наземных животных находятся на грани исчезновения и, вероятно, исчезнут в течение 20 лет.

«Посетители подходят и говорят, что в шоке от этих цифр. Цель выставки и заключалась в том, чтобы люди задумались, к чему мы идем», — отметила Айжан Сейталиева.

В экспозиции есть и интерактивные моменты: ткани меняют цвет при разном освещении или от воздействия пара. Все это не просто так, а имеет смысл.

«Если из десяти посетителей выставки хотя бы двое задумаются об этих проблемах, расскажут другим, значит, организаторы все делали не зря», — сказала помощник дизайнера, художник-постановщик Аиза Желденбаева.

«Экспозиция дает возможность посетителям быть в активном взаимодействии с объектами, чтобы увидеть невидимые проблемы подземных вод, осознать весомость каждой ошибки в океане, прочувствовать тяжелое дыхание леса, наблюдать за ускользающими ледниками, проявить фантом исчезнувших животных и растений, увидеть свое место в этой цепи», — подчеркнула куратор выставки.

Скульптуры за два месяца создали Адиль Сейталиев и Раимкул Каримов. Несколько дней дизайнеры проводили освещение, пришлось даже затемнить окна, чтобы получился нужный эффект. У стены установили инсталляцию, имитирующую ледники.

«Выставка настолько продуманная, с такой концепцией и сделана на очень высоком уровне. Здесь есть креативность, чего нам не хватает в экспозициях. Просто фантастика! Мировой уровень! И такое умопомрачительное внимание к деталям», — поделилась впечатлением дочь художницы Данакан Адашкановой, основательница творческой мастерской «Зеленая дверь» Шайым Обозова.

Онлайн-версию выставки можно посмотреть на сайте: www.keshik-gallery.com c функцией VR — это специально созданное пространство для скульптурных образов стихий, проблем, вопросов с развернутой информацией. Однако лучше все увидеть вживую.

Авторы планируют показать свою работу и за рубежом.

А пока до 26 сентября выставку можно будет посетить в Бишкеке.