Минобразования просит не отправлять больных детей в школы, вузы и детсады

Минобразования и Минздрав разработали инструкцию по соблюдению санитарных норм в образовательных организациях. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

По ее словам, в учебных организациях установят входные фильтры, где учащимся будут измерять температуру.

«Все педагоги должны провести разъяснительную работу с родителями. Если ребенок чувствует себя плохо, то родители не должны отправлять его в школу, вуз или детсад. Если ученик придет с температурой, то педагог позвонит родителям и медикам. Он не зайдет в школу, отправится на онлайн-обучение», — сказала она.

Надира Джусупбекова отметила, что Минздрав рекомендует ношение масок. «Сейчас эпидситуация стабилизировалась. Но все может измениться. Поэтому маски все-таки оставим, чтобы обеспечить безопасную среду для наших учащихся, педагогов», — отметила она.

Напомним, с 15 сентября в Кыргызстане начнется учебный год в традиционном режиме.