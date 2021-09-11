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Общество

Солдат осеннего призыва проводили на службу в войсковые части

Фото пресс-службы Министерства обороны. Солдат осеннего призыва отправили на службу в войсковые части

В Бишкеке с Республиканского сборного пункта солдат осеннего призыва отправили для прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных сил КР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Провожали новобранцев на службу их родные и близкие, а также военнослужащие Генштаба, ветераны Вооруженных сил.

«С Республиканского сборного пункта призывники направились в войсковые части Пограничной службы ГКНБ, где они в течение месяца пройдут подготовку. После этого они примут воинскую присягу и будут распределены по подразделениям», — сообщили в Минобороны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206822/
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