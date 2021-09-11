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Общество

В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов

В Бишкек приехали 210 новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В муниципалитете подчеркнули, что сразу с площади Ала-Тоо автобусы разъехались по маршрутам. Все они работают на газомоторном двигателе и не будут вредить экологии. 

В мэрии напомнили, что для обеспечения столицы общественным транспортом город предоставляет муниципальные маршруты в аутсорсинг до проведения конкурса. Муниципалитет заключил договоры о сотрудничестве с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» по поставке 350 автобусов японской марки ISUZU производства ООО «СамАвто» (Узбекистан) до конца года.

«В дальнейшем партнер обязуется при соблюдении заключенных договорных отношений в 2022-2023 годах увеличить количество автобусов, работающих на газомоторном двигателе, в том числе 9, 10 и 12-метровыми автобусами до 1 тысячи единиц», — проинформировали в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206805/
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