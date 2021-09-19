Что делать, если подбросили наркотики? Ответы на самые распространенные вопросы

Даже самый законопослушный гражданин может стать фигурантом дела по наркотической статье. Таковы реалии Кыргызстана.
Известный адвокат Анатолий Сафонов рассказал 24.kg, как уберечь себя от милицейского беспредела и что делать, если наркотики вам все-таки подкинули.
Что говорить и как вести себя, если вы не виноваты?
Главное, не суетиться и не паниковать. Старайтесь держать себя в руках, даже если вас будут провоцировать. Если вы невиновны и уверены в этом, ни в коем случае не давайте признательных показаний. На вас могут давить, уверять, что, если вы не возьмете вину на себя, будет хуже.
Запомните, факт признания — это тяжелый элемент, который будет играть против вас в суде.
С какого момента человек вправе затребовать адвоката?
С момента фактического задержания. Даже если вас остановили на улице, требуйте адвоката. Помните, что в отношении вас могут быть возбуждены уголовные дела по тяжким статьям — все зависит от объема подброшенных запрещенных веществ.
Старайтесь избегать дежурных адвокатов, которых вам предложат дознаватели. Они не редко становятся на позицию обвинения или же просто халатно относятся к работе.
Имейте за правило хранить в телефоне несколько номеров юристов, в компетентности которых вы не сомневаетесь.
Сотрудники могут производить личный досмотр на улице?
Это запрещено. Личный досмотр проводится только в закрытых помещениях сотрудником того же пола, что и задержанный.
Должен ли человек самостоятельно доставать вещи при досмотре?
Ни в коем случае. Если вам в карманы, сумку или машину подкинули наркотики, коснувшись этих предметов, вы оставите на них свои отпечатки пальцев. В то же время на руках у вас останутся следы наркотиков. Доказать, что они не ваши, будет очень сложно.
Что делать при обыске дома или машины?
Старайтесь следить за действиями сотрудников, чтобы не допустить противоправных действий. Из действующего уголовно-процессуального кодекса были исключены понятые. Сделан упор на фото- и видеофиксацию дознавателями.
Следите, чтобы съемка велась ими непрерывно. Особенно в местах, где якобы находят наркотики.
Вести съемку досмотра и фиксировать нарушения самостоятельно можно?
Человек имеет право защищать себя всеми законными методами, в том числе и при помощи видео-, фото- и аудиофиксации. Никто не имеет права запретить вам делать это. Единственное, что вы должны сделать, — предупредить следственную группу о том, что начали съемку. Старайтесь снимать видео непрерывно. Фиксируйте действия всех, кто находится на месте обыска или досмотра.
Можно ли отказаться от подписи под протоколом?
Протокол — это главный документ, в котором вы можете отразить все свои возражения и замечания, а также нарушения, с которыми столкнулись. Если у вас не было наркотиков, вы указываете на это именно в протоколе. Отказываться от его подписания не стоит. Главное убедиться, что в документе все отображено без искажений.
Напротив, отказ от подписи под протоколом будет косвенно указывать на то, что вы признаете себя виновным.
Поможет ли освидетельствование в наркодиспансере?
Конечно. Если вы не употребляли наркотики, то настаивайте на освидетельствовании. Есть экспресс-тесты и основывающиеся на анализе крови. Требуйте проведения второго, так как он более надежный и не имеет погрешности, которая может сыграть против вас. Требуйте проведения смывов с рук у себя и у оперативников. Если вы не касались наркотиков — это станет подтверждением вашей невиновности.
На что еще стоит обратить внимание?
Если вы принимаете медицинские препараты, в составе которых есть ограниченные для свободного оборота вещества, укажите на это при освидетельствовании. Храните рецепт, чтобы при случае предоставить его.
Помните, что даже безобидный, казалось бы, корвалол, имеет в своем составе барбитураты, которые при освидетельствовании могут указать на наличие наркотиков в крови.
Что делать, если сотрудники предлагают пройти освидетельствование на месте?
Сотрудники милиции не обладают такими полномочиями. Ни о каком освидетельствовании или заборе анализов на месте не может быть и речи. Требуйте, чтобы вас отвезли в наркодиспансер, чтобы эту процедуру провели врачи.
О каких юридических тонкостях стоит помнить?
Знайте, что вы имеете право на выдачу вам на руки копий всех протоколов и актов с вашим участием. Обязательно возьмите эти копии. Тем самым вы обезопасите себя от их возможной фальсификации в будущем. Случалось, что протоколы с мест задержаний «терялись» или «волшебным образом» менялись на другие.
Кому и где чаще всего подбрасывают наркотики?
Практика показывает, что жертвой милицейского беспредела может стать любой вне зависимости от его социального статуса, наличия или отсутствия криминального прошлого.