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Общество

В Чолпон-Ате открылся Центр инновационной кардиохирургии. Кто первый пациент?

В Чолпон-Ате открылся Центр инновационной кардиохирургии Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО). В пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития сообщили, что он создан на базе поликлинического корпуса медико-реабилитационного комплекса «Ден-соолук».

В центре уже проведена при поддержке благотворительных фондов первая бесплатная операция ребенку семи лет с врожденным пороком сердца.

 На сегодня послеоперационное состояние ребенка стабильное.

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Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что целью открытия филиала является оказание высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи жителям Иссык-Кульской области. «Это большой шаг в развитии системы оказания кардиохирургической помощи в регионах, так как многие пациенты после операции нуждаются в дальнейшей реабилитации. Поэтому мы открыли филиал НИИХСиТО, чтобы все пациенты могли непрерывно получать лечение и проходить необходимую реабилитацию», — сказал он.

В филиале работает два отделения — кардиохирургическое с операционным блоком и реанимацией, а также отделение реабилитации. Специалисты планируют проводить до 50 операций в первый год работы, а в будущем и на открытом сердце.

«В нашем учреждении будут обслуживаться все категории больных, которые нуждаются в кардиохирургической и кардиологической помощи. В дальнейшем мы планируем открыть вторую операционную и установить ангиографический комплекс, который поможет проводить малоинвазивные операции. Лечить пациентов будут местные специалисты совместно с коллегами из Бишкека, а также будем привлекать наших зарубежных коллег», — сказал директор НИИХСиТО Таалайбек Кудайбердиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206479/
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