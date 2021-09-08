Торговцы «Дордоя» вышли на митинг. Требуют снизить тарифы на растаможку товаров

Торговцы рынка «Дордой» вышли на митинг. Они требуют от соответствующих ведомств объяснить причину повышения размера таможенных пошлин.

По их словам, власти в два раза подняли таможенные пошлины, заранее не предупредив предпринимателей.

«Здесь собрались торговцы рынка. Мы требуем, чтобы снизили цену на растоможку товаров. С 6 сентября размер таможенных платежей подняли в два раза. Многие люди об этом даже не знали. Два-три дня назад мы звонили в центральную таможню, там сказали, что цены не поднимались. Хотя с 6 сентября на границе требуют растамаживать по $1,5. Хотя раньше было по $0,85 за килограмм. Растаможка одной фуры обходится в 1,5-2 миллиона сомов», — рассказал один из торговцев Алтын Алыбаев.

При этом он отметил, что таможенники объясняют причину повышения размера суммы растаможки новыми правилами, установленными на территории Евразийского экономического союза. «Говорят, в Таможенном союзе и у всех должен быть один размер пошлин. Но уровень жизни стран — участниц ЕАЭС разный. У нас средняя зарплата официально 19 тысяч сомов, но на самом деле 3-4 тысячи. Если у нас будут одинаковые растаможка и стоимость товара, то мы не сможем одеваться и так далее. Тем более сейчас школьный сезон, народ переживает посткарантинный период», — заключил Алтын Алыбаев.

Фото Kaktus.media. Торговцы вышли на митинг