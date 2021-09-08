18:07
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Общество

Торговцы «Дордоя» вышли на митинг. Требуют снизить тарифы на растаможку товаров

Торговцы рынка «Дордой» вышли на митинг. Они требуют от соответствующих ведомств объяснить причину повышения размера таможенных пошлин.

По их словам, власти в два раза подняли таможенные пошлины, заранее не предупредив предпринимателей.

«Здесь собрались торговцы рынка. Мы требуем, чтобы снизили цену на растоможку товаров. С 6 сентября размер таможенных платежей подняли в два раза. Многие люди об этом даже не знали. Два-три дня назад мы звонили в центральную таможню, там сказали, что цены не поднимались. Хотя с 6 сентября на границе требуют растамаживать по $1,5. Хотя раньше было по $0,85 за килограмм. Растаможка одной фуры обходится в 1,5-2 миллиона сомов», — рассказал один из торговцев Алтын Алыбаев.

При этом он отметил, что таможенники объясняют причину повышения размера суммы растаможки новыми правилами, установленными на территории Евразийского экономического союза. «Говорят, в Таможенном союзе и у всех должен быть один размер пошлин. Но уровень жизни стран — участниц ЕАЭС разный. У нас средняя зарплата официально 19 тысяч сомов, но на самом деле 3-4 тысячи. Если у нас будут одинаковые растаможка и стоимость товара, то мы не сможем одеваться и так далее. Тем более сейчас школьный сезон, народ переживает посткарантинный период», — заключил Алтын Алыбаев.

Kaktus.media
Фото Kaktus.media. Торговцы вышли на митинг

В Государственной таможенной службе 24.kg сообщили, что разбираются в ситуации, и пообещали предоставить информацию позже.

Отметим, с момента присоединения Кыргызстана к ЕАЭС (август 2015 года) импорт товаров из третьих государств оформляется по требованиям союза. Для этого заполняют декларации и применяют ставки таможенной пошлины, установленные единым таможенным тарифом (ЕТТ) ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206469/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнес намерен провести онлайн-митинг против инициатив Акылбека Жапарова
Митинг беженцев из Афганистана. Милиция призывает участников разойтись
Аксакалы вышли на митинг. Требуют ГКНБ не вмешиваться в дела муфтията
Митинг против разработки рудника. Сельчане обвиняют советника президента
Дело «Кумтора». Задержание Темира Сариева политически мотивировано — сторонники
Парк Кычана Джакыпова: как зеленую зону уничтожали бизнесмены и чиновники
Заемщики банков вышли на митинг в Бишкеке
Торговцев на рынке в Александровке принуждают к вакцинации от COVID-19
В Бишкеке люди с пересаженными органами митингуют возле Минздрава
Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Популярные новости
Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от&nbsp;кыргызстанских дизайнеров Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии, и&nbsp;сколько партий собралось на&nbsp;выборы Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы
Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в&nbsp;Бишкек Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в Бишкек
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
8 сентября, среда
18:03
Печальное зрелище. Как сегодня выглядит замороженная стройка в Центре онкологии Печальное зрелище. Как сегодня выглядит замороженная ст...
17:47
Стрельба в Бишкеке. Депутат требует привлечь к ответственности пресс-службу ГУВД
17:39
В Чолпон-Ате открылся Центр инновационной кардиохирургии. Кто первый пациент?
17:38
Бообек Ажикеев выразил соболезнования по поводу гибели Евгения Зиничева
17:32
Выборы-2021. Партиям ограничили число кандидатов в списке