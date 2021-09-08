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Общество

Парк имени Панфилова предложили очистить от аттракционов и кафе

МП «Городские парки» обратилось в Бишкекский городской кенеш с просьбой не продлевать договор аренды с ОсОО «Детские развлечения». Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности.

Как отметила глава муниципального предприятия Калича Умуралиева, в 2008 году 4,65 гектара территории парка имени Панфилова были переданы в аренду. В 2017-м договор пролонгирован. «Сейчас на основании нашего письма в прокуратуру возбуждено дело по факту незаконного предоставления территории в аренду, идет досудебное разбирательство», — сказала она.

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По словам Каличи Умуралиевой, в ходе проверок выяснилось, что более 30 из 44 аттракционнов в парке установлены незаконно, более 60 процентов территории заняты капитальными постройками.

«В нем находятся пять кафе, два ресторана, множество киосков, хотя застройка в таких зонах не должна превышать 15 процентов территории», — заметила она.

Калича Умуралиева добавила, что если парк передадут муниципальному предприятию, то оно приведет его в первоначальный вид. «У него рекреационное значение, а не развлекательное. Парк имеет статус памятника культуры и истории, он относится к охраняемым природным территориям. Но фактически превращен в развлекательный центр и не несет своих основных функций», — подчеркнула она.

Председатель комиссии Асылбек Акылбеков отметил, что этот вопрос не входит в компетенцию БГК, и предложил решить его внутри мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206459/
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