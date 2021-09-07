В Кыргызстане сотрудники военкоматов просят повысить им зарплаты

Сотрудники военкоматов обратились за помощью к военному правозащитнику Анвару Сартаеву с жалобой на низкие зарплаты. Об этом он рассказал 24.kg.

«Ко мне обратились работники всех 52 комиссариатов. Речь идет о гражданских специалистах. На сегодняшний день они со всеми надбавками получают зарплату от 5 до 7 тысяч сомов. Нет никаких льгот и преимуществ, предусмотренных Трудовым кодексом. На них возлагают обязанности, не предусмотренные законодательством», — рассказал Сартаев.

По его словам, сотрудники хотели сегодня выйти на митинг к Дому правительства, однако из Министерства обороны поступил устный приказ не допустить их участия в акции любым способом, вплоть до увольнения.

По мнению правозащитника, вся система военных комиссариатов на сегодня устарела и требует реформирования. «За 30 лет эту важную часть военной сферы практически уничтожили», — подытожил он.