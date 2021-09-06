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Общество

В Бишкеке тестируют новые технологии для нанесения разметки

В Бишкеке тестируют новые технологии для нанесения разметки. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне сотрудники «Бишкекасфальтсервиса» испробовали разметочную машинку «Шмелек». Нанесли пешеходный переход на перекрестке улиц Орозбекова и Васильева.

«Главный плюс этой техники — нескользящая разметка. Все факторы были приняты во внимание, и сейчас со стороны предприятия идет сравнительный анализ», — отметили в мэрии.

Сейчас холодный пластик предприятие наносит ручным способом, а дорожную краску и термопластик — разметочной машинкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206127/
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