В Бишкеке тестируют новые технологии для нанесения разметки. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне сотрудники «Бишкекасфальтсервиса» испробовали разметочную машинку «Шмелек». Нанесли пешеходный переход на перекрестке улиц Орозбекова и Васильева.

«Главный плюс этой техники — нескользящая разметка. Все факторы были приняты во внимание, и сейчас со стороны предприятия идет сравнительный анализ», — отметили в мэрии.

Сейчас холодный пластик предприятие наносит ручным способом, а дорожную краску и термопластик — разметочной машинкой.