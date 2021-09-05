Детский YouTube-канал, который ведут кыргызстанцы, получил бриллиантовую кнопку

Детский YouTube-канал D Billions, который ведут кыргызстанцы, получил бриллиантовую кнопку. Об этом участники команды сообщили в соцсетях.

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«Команда D Billions стала одним из самых успешных YouTube-каналов в мире! Мы получили свою бриллиантовую кнопку! Первые в Кыргызстане и первые во многих странах СНГ! Достигли 12 миллионов подписчиков, 11 миллиардов просмотров! Попали во все возможные чарты и списки лучших по всему миру», — написала пользовательница cholponay_ka.

Отметим, команда D Billions снимает ролики для детей на английском языке, используя кыргызские мотивы.