В Кыргызстане за сутки выявили 154 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 63 случая, Оше — 1, Чуйской области — 22, Таласской — 7, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 42, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 7.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 347 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.