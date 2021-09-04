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Общество

В Бишкеке открылась выставка, посвященная 80-летию Сабиджана Бабаджанова

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась персональная выставка Сабиджана Бабаджанова «Возвращение», посвященная 80-летию художника.

Такого числа гостей на открытии выставок в Музее ИЗО не было давно. Сабиджана Бабаджанова пришли поздравить родные, друзья, коллеги, поклонники его творчества, видные деятели культуры.

«Возвращение куда — домой, на родину, к истокам, к себе самому? Подведение итогов или планы на завтра? Интерпретируйте как хотите — не ошибетесь. Все так — это возвращение к себе, в свое детство, к своим корням, это воспоминания о прошлом и предчувствие будущего, это здесь и сейчас», — отметила племянница Сабиджана-ака, как его многие называют, организатор выставки Гульшат Юлдашева.

Именно она кропотливо и с любовью отбирала работы. Отбирала, потом развешивала, а также решала все вопросы, связанные с подготовкой экспозиции.

Работ оказалось так много (около 200), что они не поместились в выставочный зал и несколько повесили перед входом! «Встречали» гостей автопортреты Сабиджана Бабаджанова.

«Когда мы смотрим на его картины, то думаем: «Какое детство было у меня? Что я пережила? У него удивительно потрясающие работы. Подумайте, когда подойдете к ним, кто вы, откуда и куда идете», — посоветовала экс-министр образования и науки Ишенкуль Болджурова.

«Многие картины имеют для меня особое значение, они не продаются. Я хочу выпустить свой художественный альбом, но, к сожалению, спонсоров на его выпуск не нашлось. Если сегодня кто-то из посетителей пожелает купить мои произведения, то я продам, а средства направлю на его выпуск», — поделился планами Сабиджан Бабаджанов.

Пришедшие увидели не только уже известные серии, но и новые работы.

«Я впервые увидела картины Сабиджана Бабаджанова на выставке в ЦУМе в начале лета. Там было представлено немного работ. Но от них стало так тепло, я вспомнила маму, бабушку. На «большую» выставку пришла уже с внуком. Ему особенно понравился цикл «Манасчи», — поделилась впечатлением посетительница.

«Неутомимого художника даже коронавирус не устрашил (на тему эпидемии тоже есть картины). В вынужденной изоляции мастер, конечно, не сидел сложа руки. Чуть ли не каждый возникший в воображении или в реальности сюжет он запечатлевал и запечатывал в рамки («Гонец», «Шашлык-машлык», «Сияние», «Дорога в облака» и другие). Написаны и выставляются серии работ, представляющие собой философские притчи: «Мгновения жизни», «Гончарный круг мироздания», «На Великом шелковом пути» и другие. Поклонники обязательно увидят любимые полотна из циклов «Уходящий караван», «Тайны пещер тысячи будд», «Каллиграфия пустыни», — рассказала Гульшат Юлдашева.

Выставка продлится до 30 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206018/
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