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Общество

Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа

В некоторых районах Бишкека 7-10 сентября не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».

По их данным, на следующей неделе будут устранять утечку на подземном газопроводе среднего давления, введенном в эксплуатацию в 1985 году.

Голубого топлива не будет:

  • в микрорайоне «Нижний Джал»;
  • в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского.

Как заявили в пресс-службе мэрии столицы, без газа останутся 10 тысяч 955 абонентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206006/
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