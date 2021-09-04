Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа

В некоторых районах Бишкека 7-10 сентября не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».

По их данным, на следующей неделе будут устранять утечку на подземном газопроводе среднего давления, введенном в эксплуатацию в 1985 году.

Голубого топлива не будет:

в микрорайоне «Нижний Джал»;

в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского.

Как заявили в пресс-службе мэрии столицы, без газа останутся 10 тысяч 955 абонентов.