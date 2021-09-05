В гитаристы б я пошел. Что нужно знать, отдавая ребенка в музыкальную школу

«Недавно дочь стала просить записать ее на уроки гитары. Надо ли записать ее в музыкальную школу или будет достаточно уроков на YouTube?» — задалась вопросом читательница 24.kg.

Ответить на него и другие вопросы редакция попросила преподавателя фортепиано кара-балтинской музыкальной школы Елену Хабичевскую.

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— Стоит ли отдавать ребенка в музыкальную школу? Нужно ли учитывать мнение ребенка перед этим или достаточно желания родителей?

— Бывает по-разному. Если мы говорим о маленьком ребенке, а в музыкальную школу берут с семи лет, то в этом возрасте могут привести мамы и папы. В подростковом возрасте желание очень важно. Бывает, что такие дети сами приходят и записываются. Они смотрят на сверстников, на любимых исполнителей. Очень часто выбирают гитару. Обучение по этому инструменту в музыкальной школе занимает пять лет. Обычно записываться необходимо в конце августа.

Если у ребенка есть желание обучаться, то стоит отвести его в музыкальную школу. Там с ним проведут ознакомительную беседу, расскажут об инструментах, обучении. Если не передумает, то далее его ждут консультации и приемные экзамены.

Если ребенок не хочет заниматься в музыкальной школе, то заставлять бесполезно. Елена Хабичевская

— Как понять, что ребенку нужны занятия музыкой, может, у него вообще нет никаких талантов?

— Для этого у каждого ребенка проверяем слух, музыкальную память, потом проводим консультации, после чего дети сдают приемные экзамены — такой творческий конкурс.

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Есть дети, которые, например, неважно поют. Но в слишком маленьком возрасте (5-6 лет) только по пению сложно определить, обладает ли ребенок какими-то музыкальными данными. Но любые музыкальные данные развиваются.

— А для общего развития ребенка стоит отдавать в музыкальную школу?

— Скажу так: это не такое дешевое удовольствие — отдавать в музыкальную школу просто для общего развития. Ведь для занятий необходимо будет покупать музыкальный инструмент, большинство их них — менять с ростом ребенка, ежемесячно платить за учебу. Кроме того, дети постоянно выступают на различных концертах, а значит, надо покупать костюмы и так далее.

Музыкальная школа очень многое дает для развития ребенка в культурном плане, раскрывает творческие способности, которые родители, может быть, и не замечали.

В ней, как и общеобразовательной, есть разные предметы: хор, сольфеджио, музыкальная литература, кыргызская музыкальная литература, духовой оркестр, ансамбли (у скрипачей, комузистов). Кроме того, в ней хорошо воспитывается именно владение собой — этому способствуют постоянные концерты, когда дети выходят на сцену.

— Какой самый подходящий возраст для поступления в музыкальную школу?

— Это зависит от инструмента, на который поступает ребенок. Самый идеальный момент — когда он учится во втором классе общеобразовательной школы. Это если речь идет о фортепиано, скрипке, виолончели. На баян, аккордеон, комуз, гитару можно постарше.

Фото 24.kg. Елена Хабичевская

— А можно научиться играть по YouTube?

— Конечно, нет. Музыкальные школы больше всего возмущались переходом на дистанционное обучение.

Невозможно научить играть ребенка онлайн. Елена Хабичевская

Мы начинаем с правильной посадки, учим правильно держать корпус, ставим руки... А как это сделать по YouTube? Просто зажмет руки, испортит осанку. Ну, может, дворовые песни «лабать» будет. Но гитара, повторюсь, это сложный инструмент.

— Что лучше: индивидуальные занятия только по игре на инструменте или все же без сольфеджио и хора не обойтись?

— Если есть деньги у родителей и ребенок в будущем не представляет себя музыкантом, хочет играть для друзей, родных, то можно выбрать просто индивидуальные занятия.

— Надо будет сразу покупать инструмент?

— Здесь многое зависит от оснащенности инструментами музыкальных школ. Если их достаточно, то заведения могут сдавать в аренду или предоставлять для самостоятельных занятий. Покупать инструмент сразу, скорее всего, не стоит. Вдруг ребенок не захочет больше заниматься, а у всех материальное положение разное. Но через какое-то время приобрести его будет необходимо. Как правильно подобрать инструмент, дать рекомендации, на что обратить внимание при покупке, может подсказать педагог, настройщик.