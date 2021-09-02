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Общество

Сайт по отслеживанию рейтинга автошкол появится в Кыргызстане

Министерство цифрового развития готовит сайт по отслеживанию рейтинга автошкол. Об этом на круглом столе сообщил замдиректора госучреждения «Унаа» Бакытбек Шералиев.

По его словам, всего в базе ведомства официально зарегистрировано 208 автошкол по всей стране.

Отмечается, что в режиме онлайн можно будет увидеть, в каких автомобильных школах подготовка выше, а где она слабее.

Министерство внутренних дел ежеквартально передает данные об авариях, участниками которых стали водители со стажем до трех лет. Госучреждение «Унаа» обрабатывает и передает данные в Минобразования и науки для дальнейшей работы — это ведомство выдает лицензии автошколам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205786/
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