Сайт по отслеживанию рейтинга автошкол появится в Кыргызстане

Министерство цифрового развития готовит сайт по отслеживанию рейтинга автошкол. Об этом на круглом столе сообщил замдиректора госучреждения «Унаа» Бакытбек Шералиев.

По его словам, всего в базе ведомства официально зарегистрировано 208 автошкол по всей стране.

Отмечается, что в режиме онлайн можно будет увидеть, в каких автомобильных школах подготовка выше, а где она слабее.

Министерство внутренних дел ежеквартально передает данные об авариях, участниками которых стали водители со стажем до трех лет. Госучреждение «Унаа» обрабатывает и передает данные в Минобразования и науки для дальнейшей работы — это ведомство выдает лицензии автошколам.