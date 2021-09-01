После празднования Дня независимости с площади Ала-Тоо вывезли 4 тонны мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, всего задействовали 8 единиц спецтехники: пять мусороуборочных и три поливомоечные машины. С раннего утра беспрерывно на главном празднике дежурили 60 сотрудников предприятия «Тазалык».

«По всему периметру площади было установлено 50 больших пластмассовых контейнеров на колесах и 10 металлических евроконтейнеров. Уборка и мойка продолжались до 02.00», — отметили в мэрии.