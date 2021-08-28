Экипаж Кыргызстана победил в индивидуальных заездах танкового биатлона

Накануне завершился первый заезд танкового биатлона на «АрМИ-2021». Экипажи Беларуси и Кыргызстана победили в индивидуальных заездах. По итогам шестого дня первый и второй экипажи российской сборной все еще лидируют в индивидуальной гонке.

Международное соревнование по танковому биатлону, проводимое раз в год, проводят с 2013 года, когда участвовали команды из четырех стран — России, Казахстана, Беларуси и Армении. В 2014-2017 годах число стран увеличилось до 12-19. В 2018-м участвовали команды из 22 стран, в 2019-м — 23 стран. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 участвовали команды из 16 стран.