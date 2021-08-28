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Общество

Экипаж Кыргызстана победил в индивидуальных заездах танкового биатлона

В подмосковном военном полигоне «Алабино» стартовали соревнования по танковому биатлону в рамках VII Армейских международных игр. В нем участвуют и танкисты из Кыргызстана, сообщили российские СМИ.
 
Накануне завершился первый заезд танкового биатлона на «АрМИ-2021». Экипажи Беларуси и Кыргызстана победили в индивидуальных заездах. По итогам шестого дня первый и второй экипажи российской сборной все еще лидируют в индивидуальной гонке.
 
 

Международное соревнование по танковому биатлону, проводимое раз в год, проводят с 2013 года, когда участвовали команды из четырех стран — России, Казахстана, Беларуси и Армении. В 2014-2017 годах число стран увеличилось до 12-19. В 2018-м участвовали команды из 22 стран, в 2019-м — 23 стран. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 участвовали команды из 16 стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205486/
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