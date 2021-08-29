Хочу привлечь внимание Запада к проблеме.Немецкий режиссер о фильме об ала качуу

В Assistance League Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США) прошел показ короткометражного фильма немецкого режиссера Марии Брендл «Ала качуу». Картина под названием Take and Run («Хватай и беги») уже завоевала более 30 наград на разных международных кинофестивалях.
Картина снята в Кыргызстане швейцарской киностудией. Она повествуется о судьбе 19-летней кыргызской девушки Сезим, которая мечтает поступить в вуз и учиться в Бишкеке. Но ее похищает группа молодых людей и увозит в соседнее село. Там ее насильно выдают замуж за незнакомца. Если она откажется от брака, столкнется с социальной стигматизацией и изоляцией. Разрываясь между желанием самореализоваться и ограничениями кыргызской культуры, Сезим отчаянно ищет выход.
Журналист 24.kg побеседовала с Марией Брендл и узнала, почему она решила снять фильм о похищении девушек в Кыргызстане, с какими трудностями она столкнулась в процессе съемок и какую цель преследует кинокартина.
— Мария, расскажите о себе.
— Мне 37 лет. Родилась и выросла на юге Германии рядом с красивым Боденским озером, недалеко от швейцарской границы. В 2008 году переехала в Цюрих (Швейцария). Изучала кино в Цюрихском университете искусств. Сейчас работаю писателем и режиссером в этом городе.
— Откуда вы узнали про Кыргызстан?
— Мой друг ездил в Кыргызстан в 2017 году. Он поехал туда в поход. Когда вернулся, он рассказал мне о своей поездке и показал фотографии этой прекрасной страны.
— Какие у вас впечатления были, когда прибыли в страну?
— Кыргызстан — красивая страна, и я поражена гостеприимством людей. Мне удалось собрать так много прекрасных впечатлений и ценных встреч, которые в последующем обогатили мою жизнь.
Когда вы путешествуете по Кыргызстану, будучи европейцем, вы попадаете в совершенно другой мир.Мария Брендл
Очень благодарна кыргызскому народу за то, что они так любезно меня приняли, показали свою жизнь и рассказали истории.
— Да. Когда впервые услышала об этом явлении, была шокирована, стало стыдно, что не знала о таком раньше. Я думал, что это недостаток знаний во мне. Но чем больше исследовала и начала говорить об этом, тем больше понимала, что о похищениях девушек (для вступления в брак) совершенно неизвестно остальному миру. Мне хотелось это изменить, чтобы люди знали, что нечто подобное происходит и что от этого зависит судьба многих молодых женщин. Тот факт, что ала качуу неизвестен в западном мире, побудил меня рассказать о судьбах похищенных. В своей повседневной жизни я с трудом представляю, через что проходят девушки, когда их похищают против их воли ради женитьбы.
У меня, как у режиссера, есть голос, который слышат, и я хотела использовать его, чтобы привлечь внимание к судьбе молодых женщин, которые вступают в брак по принуждению.Мария Брендл
— С какими трудностями столкнулись во время съемок фильма?
— Во-первых, конечно, языковой барьер. Работать возможно было только с помощью переводчиков. К счастью, быстро нашла швейцарку, которая жила в Бишкеке. Она говорила по-кыргызски и была очень ценным помощником. Без нее не смогли бы снять фильм. Существование интернета также облегчило нашу работу. Так мы смогли обмениваться идеями через мессенджеры, несмотря на разницу в часовом поясе. Нам присылали бесчисленное количество фотографий и видео с местами и актерами. Самой большой и важной частью моей работы стало знакомство с кыргызской культурой и ее усвоение. Не только для моего сценария, но и для моего поведения. Швейцарская и кыргызская культуры совершенно разные, и я не хотела никого обидеть, старалась сделать все правильно и достоверно.
— Говорите о различиях в культурах. Что именно для вас было новым?
— Иерархии в Кыргызстане распределены по возрасту и полу.
Меня удивило, что мужчины приветствуют друг друга рукопожатием и часто игнорируют женщин.Мария Брендл
Отношения с пожилыми людьми тоже очень разные. В Кыргызстане к пожилым людям относятся с большим уважением. К сожалению, в Швейцарии этого не происходит.
Еще меня удивило, что некоторые актеры не учили свои реплики или сценарий. Они более спокойно относятся к сценарию.
В Швейцарии говорят именно тот диалог, который был написан. В Кыргызстане больше импровизируют.Мария Брендл
И самое большое отличие — это гостеприимство. Нас приглашали во многие дома, угощали чаем и едой. Замечательный жест, которого я не видела в Швейцарии.
— Как, на ваш взгляд, обстоят дела с правами женщин у нас в стране?
— Важно сказать, что в Кыргызстане разные судьбы. Есть девочки, которые могут реализовываться, получать образование, работать и не воспитываются как будущие домохозяйки. Есть очень прогрессивные женщины и матери, которые поощряют своих дочерей быть такими. Но есть также часть населения, которая лишает молодых девушек возможности самоопределения из-за строгих традиций. Пока женщины страдают от этого, мы должны предлагать им помощь.
— Ваш фильм показывают в США, Африке, европейских странах. Какова была их реакция на ала качуу?
— Фактически многие зрители чувствуют то же самое, что и я вначале. Они никогда не слышали о краже невест. Их волнует судьба женщин. Но многие также видят красивые пейзажи Кыргызстана и хотят познакомиться со страной.
— В чем заключается главная цель фильма?
— Цель фильма — привлечь внимание к правам женщин. Не только в Кыргызстане, но и во всем мире женщины по-прежнему не имеют такого же статуса, как мужчины. Некоторые девушки не имеют доступа к образованию, и им отказывают в самореализации.
Я говорила с женщиной в кризисном центре и спросила ее, что она хотела бы, чтобы я сделала для фильма, и она ответила: сильная главная героиня, смелая девушка, которая постоит за себя.Мария Брендл
Образец для подражания для молодых женщин. Я сдержала обещание.
— Как писали сценарий?
— Я потратила два года на написание сценария. За это время мне помогали кыргызские женщины, живущие в Швейцарии и Германии. Они постоянно проверяли, правильно ли я описываю. Сценарий на немецком языке был готов незадолго до начала съемок, он был переведен на кыргызский язык. Было важно, чтобы актеры говорили именно то, что было в сценарии. Только так мы могли понять и отредактировать его на основе немецкого сценария.
— Фильм завоевал множество наград на различных кинофестивалях. В чем успех?
— Успех фильма обусловлен великолепным актерским составом и съемочной группой, которые проделали прекрасную работу. Мы стали сильной командой, хотя не могли говорить на одном языке. Для меня было честью работать с фантастическими кыргызскими актерами, и, конечно же, главная героиня — Алина Турдумаматова, феноменальная актриса, внесла огромный вклад в успех фильма. Алина трогает сердца зрителей и показывает им мир, которого они раньше не знали.
— Я посмотрела прекрасные кыргызские фильмы. Во время съемок познакомилась с режиссером Актаном Абдыкалыковым.
Кинопроизводство стоит дорого, и я надеюсь, что правительство Кыргызстана будет поддерживать культурное творчество и искусство, особенно кинематографию.Мария Брендл
На съемочной площадке меня сразу прозвали перфекционистом. Я думаю, что это разница между нашими двумя культурами. В Швейцарии мы очень точны, все планируем заранее и очень скрупулезно. Кыргызская часть коллектива работает немного свободнее и больше импровизирует. Это был отличный опыт — сблизить две культуры.
— Планируете ли реализовать еще проекты в Кыргызстане?
— Я бы с удовольствием это сделала. К сожалению, пандемия очень ограничила свободу передвижения. Поэтому сейчас сложно что-либо планировать. Но мне не терпится вернуться и снова увидеть замечательных людей. Я скучаю по ним и по красивой стране.