Хочу привлечь внимание Запада к проблеме.Немецкий режиссер о фильме об ала качуу

В Assistance League Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США) прошел показ короткометражного фильма немецкого режиссера Марии Брендл «Ала качуу». Картина под названием Take and Run («Хватай и беги») уже завоевала более 30 наград на разных международных кинофестивалях.

Картина снята в Кыргызстане швейцарской киностудией. Она повествуется о судьбе 19-летней кыргызской девушки Сезим, которая мечтает поступить в вуз и учиться в Бишкеке. Но ее похищает группа молодых людей и увозит в соседнее село. Там ее насильно выдают замуж за незнакомца. Если она откажется от брака, столкнется с социальной стигматизацией и изоляцией. Разрываясь между желанием самореализоваться и ограничениями кыргызской культуры, Сезим отчаянно ищет выход.

Журналист 24.kg побеседовала с Марией Брендл и узнала, почему она решила снять фильм о похищении девушек в Кыргызстане, с какими трудностями она столкнулась в процессе съемок и какую цель преследует кинокартина.

— Мария, расскажите о себе.

— Мне 37 лет. Родилась и выросла на юге Германии рядом с красивым Боденским озером, недалеко от швейцарской границы. В 2008 году переехала в Цюрих (Швейцария). Изучала кино в Цюрихском университете искусств. Сейчас работаю писателем и режиссером в этом городе.

— Откуда вы узнали про Кыргызстан?

— Мой друг ездил в Кыргызстан в 2017 году. Он поехал туда в поход. Когда вернулся, он рассказал мне о своей поездке и показал фотографии этой прекрасной страны.

— Какие у вас впечатления были, когда прибыли в страну?

— Кыргызстан — красивая страна, и я поражена гостеприимством людей. Мне удалось собрать так много прекрасных впечатлений и ценных встреч, которые в последующем обогатили мою жизнь.

Когда вы путешествуете по Кыргызстану, будучи европейцем, вы попадаете в совершенно другой мир. Мария Брендл

Очень благодарна кыргызскому народу за то, что они так любезно меня приняли, показали свою жизнь и рассказали истории.

— Да. Когда впервые услышала об этом явлении, была шокирована, стало стыдно, что не знала о таком раньше. Я думал, что это недостаток знаний во мне. Но чем больше исследовала и начала говорить об этом, тем больше понимала, что о похищениях девушек (для вступления в брак) совершенно неизвестно остальному миру. Мне хотелось это изменить, чтобы люди знали, что нечто подобное происходит и что от этого зависит судьба многих молодых женщин. Тот факт, что ала качуу неизвестен в западном мире, побудил меня рассказать о судьбах похищенных. В своей повседневной жизни я с трудом представляю, через что проходят девушки, когда их похищают против их воли ради женитьбы.

У меня, как у режиссера, есть голос, который слышат, и я хотела использовать его, чтобы привлечь внимание к судьбе молодых женщин, которые вступают в брак по принуждению. Мария Брендл

— С какими трудностями столкнулись во время съемок фильма?

— Во-первых, конечно, языковой барьер. Работать возможно было только с помощью переводчиков. К счастью, быстро нашла швейцарку, которая жила в Бишкеке. Она говорила по-кыргызски и была очень ценным помощником. Без нее не смогли бы снять фильм. Существование интернета также облегчило нашу работу. Так мы смогли обмениваться идеями через мессенджеры, несмотря на разницу в часовом поясе. Нам присылали бесчисленное количество фотографий и видео с местами и актерами. Самой большой и важной частью моей работы стало знакомство с кыргызской культурой и ее усвоение. Не только для моего сценария, но и для моего поведения. Швейцарская и кыргызская культуры совершенно разные, и я не хотела никого обидеть, старалась сделать все правильно и достоверно.

— Говорите о различиях в культурах. Что именно для вас было новым?

— Иерархии в Кыргызстане распределены по возрасту и полу.

Меня удивило, что мужчины приветствуют друг друга рукопожатием и часто игнорируют женщин. Мария Брендл

Отношения с пожилыми людьми тоже очень разные. В Кыргызстане к пожилым людям относятся с большим уважением. К сожалению, в Швейцарии этого не происходит.

Спрашивала своего переводчика, правильно ли я себя веду. Не хотела никого обидеть. Во время съемок мы заметили, что все было организовано в очень сжатые сроки, что иногда заставляло нас, швейцарцев, немного нервничать. Мы все планируем точно и долго заранее, составляем списки, и мы очень пунктуальны. Для нас было ново, что мы обменивались всем через WhatsApp, и, как нам кажется, некоторые дела были организованы незадолго до того, как они нам действительно понадобились.

Еще меня удивило, что некоторые актеры не учили свои реплики или сценарий. Они более спокойно относятся к сценарию.

В Швейцарии говорят именно тот диалог, который был написан. В Кыргызстане больше импровизируют. Мария Брендл

И самое большое отличие — это гостеприимство. Нас приглашали во многие дома, угощали чаем и едой. Замечательный жест, которого я не видела в Швейцарии.

— Как, на ваш взгляд, обстоят дела с правами женщин у нас в стране?

— Важно сказать, что в Кыргызстане разные судьбы. Есть девочки, которые могут реализовываться, получать образование, работать и не воспитываются как будущие домохозяйки. Есть очень прогрессивные женщины и матери, которые поощряют своих дочерей быть такими. Но есть также часть населения, которая лишает молодых девушек возможности самоопределения из-за строгих традиций. Пока женщины страдают от этого, мы должны предлагать им помощь.

— Ваш фильм показывают в США, Африке, европейских странах. Какова была их реакция на ала качуу?

— Фактически многие зрители чувствуют то же самое, что и я вначале. Они никогда не слышали о краже невест. Их волнует судьба женщин. Но многие также видят красивые пейзажи Кыргызстана и хотят познакомиться со страной.

— В чем заключается главная цель фильма?

— Цель фильма — привлечь внимание к правам женщин. Не только в Кыргызстане, но и во всем мире женщины по-прежнему не имеют такого же статуса, как мужчины. Некоторые девушки не имеют доступа к образованию, и им отказывают в самореализации.

Я говорила с женщиной в кризисном центре и спросила ее, что она хотела бы, чтобы я сделала для фильма, и она ответила: сильная главная героиня, смелая девушка, которая постоит за себя. Мария Брендл

Образец для подражания для молодых женщин. Я сдержала обещание.

— Как писали сценарий?

— Я потратила два года на написание сценария. За это время мне помогали кыргызские женщины, живущие в Швейцарии и Германии. Они постоянно проверяли, правильно ли я описываю. Сценарий на немецком языке был готов незадолго до начала съемок, он был переведен на кыргызский язык. Было важно, чтобы актеры говорили именно то, что было в сценарии. Только так мы могли понять и отредактировать его на основе немецкого сценария.

— Фильм завоевал множество наград на различных кинофестивалях. В чем успех?

— Успех фильма обусловлен великолепным актерским составом и съемочной группой, которые проделали прекрасную работу. Мы стали сильной командой, хотя не могли говорить на одном языке. Для меня было честью работать с фантастическими кыргызскими актерами, и, конечно же, главная героиня — Алина Турдумаматова, феноменальная актриса, внесла огромный вклад в успех фильма. Алина трогает сердца зрителей и показывает им мир, которого они раньше не знали.

— Я посмотрела прекрасные кыргызские фильмы. Во время съемок познакомилась с режиссером Актаном Абдыкалыковым.

Кинопроизводство стоит дорого, и я надеюсь, что правительство Кыргызстана будет поддерживать культурное творчество и искусство, особенно кинематографию. Мария Брендл

На съемочной площадке меня сразу прозвали перфекционистом. Я думаю, что это разница между нашими двумя культурами. В Швейцарии мы очень точны, все планируем заранее и очень скрупулезно. Кыргызская часть коллектива работает немного свободнее и больше импровизирует. Это был отличный опыт — сблизить две культуры.

— Планируете ли реализовать еще проекты в Кыргызстане?

— Я бы с удовольствием это сделала. К сожалению, пандемия очень ограничила свободу передвижения. Поэтому сейчас сложно что-либо планировать. Но мне не терпится вернуться и снова увидеть замечательных людей. Я скучаю по ним и по красивой стране.