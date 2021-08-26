Заслуженный артист Кыргызстана Рыспек Абдубачаев борется с раком. Нужна помощь

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 3 сентября состоится благотворительный концерт. Об этом в Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

По ее данным, в исполнении артистов хора театра прозвучит мировая оперная классика, любимые и популярные произведения советских композиторов.

Все собранные средства будут направлены на лечение старейшего работника театра, артиста хора, заслуженного артиста КР Рыспека Абдубачаева.

«Талантливый вокалист, добрейшей души человек вот уже более полугода борется за жизнь! Прошел химиотерапию, начал лучевую терапию. Мы очень просим неравнодушных людей откликнуться и помочь вылечить нашего друга и коллегу. Давайте поддержим Рыспека и его семью в трудную минуту. Не оставайтесь равнодушными к чужому горю» — написала Елена Мягкова.