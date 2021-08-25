Минобороны России помогает эвакуировать кыргызстанцев из Афганистана

По поручению президента Владимира Путина Министерство обороны РФ организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, а также граждан Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации.

«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», — отметили в ведомстве.

Стало известно, что первый самолет уже вылетел из Кабула. На его борту есть эвакуированные граждане Кыргызстана.