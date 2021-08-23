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Общество

В селе Максат Баткенской области 60 семей переехали в новые дома

В селе Максат Лейлекского района Баткенской области 60 семей переехали в новые дома, а к 30-летию независимости страны планируется достроить и сдать в эксплуатацию еще 140 новых домов для пострадавших в конфликте на границе. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что наряду с селом Максат продолжается строительство новых домов для пострадавших жителей сел Арка, Интернационал и Сада. Всего во время приграничного конфликта в Лейлекском районе было подожжено 100 домов, 60 из них полностью заново построены и сданы в эксплуатацию.

Помимо этого, уделяется внимание инфраструктуре приграничных сел, также реализации местных инициатив. Уточняется, что новые дома строятся из СИП-панелей, сдаются быстро и без особых затрат времени.

Отмечается, что качество домов соответствует климатическим условиям Баткенской области. Ранее кабмин выделил 700 миллионов сомов на восстановление пострадавших сел.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204810/
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