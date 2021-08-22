На рекорд! Кыргызстанец Владислав Шулико переплывет 180 километров на Иссык-Куле

Кыргызстанец Владислав Шулико намерен переплыть озеро Иссык-Куль.

Как ранее сообщалось, мастер спорта по плаванию решил переплыть озеро в длину и преодолеть дистанцию 180 километров.

Фото из интернета. Владислав Шулико

В Караколе в 7.30 спортсмен стартовал и поплыл в сторону Балыкчи. С учетом погодных условий он планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.

Владислав Шулико при подготовке к заплыву рассказал журналистам, что давно мечтал осуществить этот заплыв, а когда поделился с тренером, он его поддержал.